Оккупанты грабят музеи Севастополя под предлогом "эвакуации культурных ценностей"

09:29 24 сентября Киев, Украина

После неоднократных взрывов в Севастополе оккупационные власти начали срочную подготовку к эвакуации. Что такое "эвакуация по-российски" все уже видели на примере Херсона: "грабим и сваливаем отсюда".

Вот и теперь оккупанты планируют вывезти из Крыма на территорию рф культурные ценности из музеев Севастополя. Их кражу проведут под предлогом "эвакуации населения", сообщило в субботу, 23 сентября, Радио Свобода.

Отмечается, что такую задачу оккупационная администрация полуострова поставила перед местными чрезвычайными работниками.

На сайте так называемого "МЧС" выложили напоминания для спасателей о том, что одна из их задач - "эвакуация не только населения, но и культурных ценностей".

"Третья, важнейшая задача гражданской обороны – эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", – цитирует издание сообщения на сайте.

По данным крымских чрезвычайников, задача состоит в "планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов".

Напомним, 22 сентября во временно оккупированном Севастополе атаковали штаб Черноморского флота рф. По данным ГУР, погибли по меньшей мере девять членов российского штаба и 16 были ранены. Среди последних – есть российские генералы.