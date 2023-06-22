Оккупанты грабят и выселяют жителей Голой Пристани - Желтая лента

На территории Херсонщины, в городе Голая Пристань, военные рф, под предлогом подготовки к боевым действиям, начали выселять местных жителей из их собственных домов. Это сопровождается актами мародерства со стороны захватчиков.
Информацию об этом факте сообщает движение "Желтая лента" в своем канале в Телеграмме.
Информацию об этом факте сообщает движение "Желтая лента" в своем канале в Телеграмме.
Активисты из движения "Желтая лента" активно отслеживают дома, в которых размещаются российские оккупанты, и информируют об этом украинскую армию.
По данным Голопристанской городской военной администрации, опубликованным в Телеграмме, ситуация в Голой Пристане на утро 22 июня является антисанитарной. В сообщении указывается, что до настоящего момента известно о 18 погибших из-за затопления, однако подтверждение этой информации пока отсутствует.
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