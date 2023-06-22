Оккупанты грабят и выселяют жителей Голой Пристани - Желтая лента

13:12 22 июня Киев, Украина

На территории Херсонщины, в городе Голая Пристань, военные рф, под предлогом подготовки к боевым действиям, начали выселять местных жителей из их собственных домов. Это сопровождается актами мародерства со стороны захватчиков.



Информацию об этом факте сообщает движение "Желтая лента" в своем канале в Телеграмме.

В официальном сообщении говорится: "Оккупанты в Голой Пристани грабят и выселяют местных жителей из их домов". Под предлогом подготовки города к военным действиям, оккупационные силы начали принудительное выселение местных жителей. Затем в эти заброшенные дома переселяют военнослужащих рф, которые осуществляют акты мародерства, а также кражу электроники и сельскохозяйственной техники.



Активисты из движения "Желтая лента" активно отслеживают дома, в которых размещаются российские оккупанты, и информируют об этом украинскую армию.



По данным Голопристанской городской военной администрации, опубликованным в Телеграмме, ситуация в Голой Пристане на утро 22 июня является антисанитарной. В сообщении указывается, что до настоящего момента известно о 18 погибших из-за затопления, однако подтверждение этой информации пока отсутствует.