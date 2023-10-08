Оккупанты готовятся применить этой зимой рекордное количество "шахедов", - Игнат

Россия усиливает дроновые атаки по Украине. Но рекордными по числу запущенных дронов-камикадзе должны стать атаки в осенне-зимний период, когда враг попытается опять погрузить украинцев в блэкаут.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Игнат напомнил, что только за прошлый месяц россия применила против Украины более 500 беспилотников.
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".
Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.
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