Оккупанты готовятся применить этой зимой рекордное количество "шахедов", - Игнат

12:15 08 октября Киев, Украина

Россия усиливает дроновые атаки по Украине. Но рекордными по числу запущенных дронов-камикадзе должны стать атаки в осенне-зимний период, когда враг попытается опять погрузить украинцев в блэкаут.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Против дронов бороться нужно, потому что эта осень/зима будут рекордными по количеству применений летательных беспилотных аппаратов Шахед", - сказал он.

Игнат напомнил, что только за прошлый месяц россия применила против Украины более 500 беспилотников.

"За 6 месяцев прошлого отопительного сезона было использовано против Украины более 1000 "шахедов". А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул спикер.

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Во время недавней массированной атаки россияне повредили энергосети в столице, Киевской, Житомирской и Ровенской областях. Это была первая за полгода атака на энергетику.