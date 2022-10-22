Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне - Генштаб

Население покидает временно оккупированный Херсон. Российские захватчики готовят город к уличным боям. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 22 октября.
Также сообщается, что российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.
В городе Энергодар оккупанты грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.
Напомним, российские войска, убегая от наступления ВСУ в Херсонской области, прикрываются гражданским населением – объявили эвакуацию и создают ажиотаж.
А накануне в Херсоне отключили все лифты. Коллаборанты объясняют это как средство предосторожности перед якобы "грядущим обстрелом ВСУ".
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