Оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне - Генштаб

09:16 22 октября Киев, Украина

Население покидает временно оккупированный Херсон. Российские захватчики готовят город к уличным боям. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке в субботу, 22 октября.

"По имеющейся информации, Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В городе Энергодар оккупанты грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

Напомним, российские войска, убегая от наступления ВСУ в Херсонской области, прикрываются гражданским населением – объявили эвакуацию и создают ажиотаж.

А накануне в Херсоне отключили все лифты. Коллаборанты объясняют это как средство предосторожности перед якобы "грядущим обстрелом ВСУ".