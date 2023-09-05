Оккупанты готовятся к фальсифицированным выборам на захваченных территориях - ЦНС

Российские оккупанты намерены провести фальсифицированные выборы на временно оккупированных украинских территориях в сентябре.
Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты планируют избрать представителей местных советов и утвердить гауляйтеров регионов.
Однако местные жители не признают эти выборы и не намерены участвовать в них.
Чтобы скрыть низкую явку, российские захватчики планируют провести выборы в течение трех дней.
Кроме того, они планируют проводить выборы по месту жительства, чтобы увеличить явку.
Для этого они создали функцию "мобильный избиратель", с помощью которой каждый житель может подать заявку на голосование по месту жительства.
Отмечается, что сейчас сами российские захватчики вносят в систему данные о жителях сел, независимо от их желания голосовать, чтобы увеличить явку и количество голосов.
Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты планируют избрать представителей местных советов и утвердить гауляйтеров регионов.
Однако местные жители не признают эти выборы и не намерены участвовать в них.
Чтобы скрыть низкую явку, российские захватчики планируют провести выборы в течение трех дней.
Кроме того, они планируют проводить выборы по месту жительства, чтобы увеличить явку.
Для этого они создали функцию "мобильный избиратель", с помощью которой каждый житель может подать заявку на голосование по месту жительства.
Отмечается, что сейчас сами российские захватчики вносят в систему данные о жителях сел, независимо от их желания голосовать, чтобы увеличить явку и количество голосов.
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