Оккупанты готовятся к фальсифицированным выборам на захваченных территориях - ЦНС

19:24 25 августа Киев, Украина

Российские оккупанты намерены провести фальсифицированные выборы на временно оккупированных украинских территориях в сентябре.



Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты планируют избрать представителей местных советов и утвердить гауляйтеров регионов.



Однако местные жители не признают эти выборы и не намерены участвовать в них.



Чтобы скрыть низкую явку, российские захватчики планируют провести выборы в течение трех дней.



Кроме того, они планируют проводить выборы по месту жительства, чтобы увеличить явку.



Для этого они создали функцию "мобильный избиратель", с помощью которой каждый житель может подать заявку на голосование по месту жительства.



Отмечается, что сейчас сами российские захватчики вносят в систему данные о жителях сел, независимо от их желания голосовать, чтобы увеличить явку и количество голосов.