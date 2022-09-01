Оккупанты "готовят" сотрудников ЗАЭС к предстоящей миссии МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на Запорожскую атомную электростанцию, сообщает The New York Times в субботу, 27 августа.

В состав миссии входит глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси и еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.

Отмечается, что ни США, ни Великобритания, ни другие страны, которые оказывают решительную военную поддержку Украине, не будут представлены в этой миссии.

Ранее в Минэнерго сообщили, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается на следующей неделе.

Сейчас на станции царит атмосфера ужаса. Атомщики боятся миссии, потому что оккупанты устроят провокации, чтобы во всем обвинить Украину. Кроме того, накануне визита МАГАТЭ захватчики хотят до минимума сократить присутствие украинского персонала, а в каждой комнате центра управления поставить нескольких россиян, которые будут "громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве".

Спецслужбы россии пытают сотрудников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы они ничего не рассказывали инспекторам МАГАТЭ о рисках для безопасности на станции. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Захватчики забирают их на подвал, после этого атомщики выходят и вообще не разговаривают. Вероятно, во время визита миссии МАГАТЭ они начнут говорить то, что им приказали.

Напомним, 25 августа ЗАЭС впервые в истории была полностью отключена от электросети, но работникам станции удалось подключить два энергоблока к сети.