Оккупанты готовят Крым к обороне, укрепляют выходы на материковую Украину

Наступление украинских войск в Запорожской и Херсонской областях серьезно беспокоит российских оккупантов на Крымском полуострове. Обстоятельства вынуждают войска захватчиков укреплять коридоры из временно оккупированного Крыма на материковую Украину, готовя полуостров к длительной обороне. Об этом подробно рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В частности, он отметил, что укрепления россияне возводят на трех участках.
Он подчеркнул, что россияне на каждый из этих участков свозят дополнительные военные подразделения.
Как заявило ранее партизанское движение Атеш, российские оккупанты установили угловые отражатели на незаконно построенном мосту через Керченский пролив. Таким образом захватчики надеются спастись от возможных ракетных ударов.
Ранее партизаны сообщили, что российские захватчики перемещают колонны военной техники через временно оккупированный Симферополь.
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