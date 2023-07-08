Оккупанты готовят Крым к обороне, укрепляют выходы на материковую Украину

07:56 08 июля Киев, Украина

Наступление украинских войск в Запорожской и Херсонской областях серьезно беспокоит российских оккупантов на Крымском полуострове. Обстоятельства вынуждают войска захватчиков укреплять коридоры из временно оккупированного Крыма на материковую Украину, готовя полуостров к длительной обороне. Об этом подробно рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В частности, он отметил, что укрепления россияне возводят на трех участках.

"Это Арбатская стрелка. Со стороны Джанкоя по этой удивительной косе, которую они сейчас разрушают, транспорт может двигаться в сторону Херсонской области. Это Чонгар. Недавно был взорван Чонгарский мост, который они вроде бы привели снова в пользование. И коридор от Джанкоя в сторону Оркапы - или старый Красноперекопск - оттуда на Каланчак и Чаплинку", - указал Чубаров.

Он подчеркнул, что россияне на каждый из этих участков свозят дополнительные военные подразделения.

"Россия провела значительное укрепление полуострова и надеется на эффективную долгосрочную оборону. Россияне надеются долго обороняться", - резюмировал Чубаров.

Как заявило ранее партизанское движение Атеш, российские оккупанты установили угловые отражатели на незаконно построенном мосту через Керченский пролив. Таким образом захватчики надеются спастись от возможных ракетных ударов.

Ранее партизаны сообщили, что российские захватчики перемещают колонны военной техники через временно оккупированный Симферополь.