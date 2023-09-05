Оккупанты готовят форум в москве: как "промывать мозги" детям с оккупированных земель

19:19 11 августа Киев, Украина

Оккупанты планируют провести в москве форум для учителей с временно оккупированных территорий, где будут рассказывать, как правильно "промывать мозги" детям.

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
 
"В октябре оккупанты планируют провести в москве форум "классных руководителей", где учителям объяснят, как правильно промывать мозги детям", - говорится в сообщении.

По данным Центра, на форум планируют отвезти около трех тысяч педагогов с временно оккупированных регионов. Там запланировано выступление международного преступника, российского диктатора владимира путина, а также выступления пропагандистов.
 
"Кроме того, участники должны получить методички "патриотического воспитания молодежи", то есть инструкцию по промыванию мозгов детям", - добавили в пресс-службе.