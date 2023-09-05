Оккупанты планируют провести в москве форум для учителей с временно оккупированных территорий, где будут рассказывать, как правильно "промывать мозги" детям.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
По данным Центра, на форум планируют отвезти около трех тысяч педагогов с временно оккупированных регионов. Там запланировано выступление международного преступника, российского диктатора владимира путина, а также выступления пропагандистов.
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