Оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС — разведка

16:57 21 октября Киев, Украина

В Главном управлении разведки сообщили, что армия рф предусматривает скорейшее освобождение украинскими военными правобережной части Херсонской области и готовит серию терактов на этой территории.

В частности, под угрозой разрушения, считают в разведке, оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

В ГУР также отметили, что подрыв дамбы оккупанты спланировали заранее – основные работы по заминированию провели еще в апреле. Также в течение этой недели российские военные провели минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военные тентованные "Камазы" без водителей. Обе машины, по данным украинской разведки, полностью загружены ящиками со взрывчаткой.
"На сегодняшний день окончательно понятно, что государство террорист сознательно готовит теракты, которые приведут к катастрофическим последствиям. В случае реализации этих планов под ударом стихии окажутся десятки украинских населенных пунктов, в том числе Херсон. Масштабы экологической катастрофы в этом случае выйдут далеко за пределы Украины и коснутся всего Черноморского региона", - сообщает военная разведка.