Оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС — разведка

16:57 21 октября Киев, Украина

В Главном управлении разведки сообщили, что армия рф предусматривает скорейшее освобождение украинскими военными правобережной части Херсонской области и готовит серию терактов на этой территории.



В частности, под угрозой разрушения, считают в разведке, оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.



В ГУР также отметили, что подрыв дамбы оккупанты спланировали заранее – основные работы по заминированию провели еще в апреле. Также в течение этой недели российские военные провели минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военные тентованные "Камазы" без водителей. Обе машины, по данным украинской разведки, полностью загружены ящиками со взрывчаткой.