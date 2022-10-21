Оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС — разведка

В Главном управлении разведки сообщили, что армия рф предусматривает скорейшее освобождение украинскими военными правобережной части Херсонской области и готовит серию терактов на этой территории.
В частности, под угрозой разрушения, считают в разведке, оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.
В ГУР также отметили, что подрыв дамбы оккупанты спланировали заранее – основные работы по заминированию провели еще в апреле. Также в течение этой недели российские военные провели минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военные тентованные "Камазы" без водителей. Обе машины, по данным украинской разведки, полностью загружены ящиками со взрывчаткой.
В частности, под угрозой разрушения, считают в разведке, оказалась дамба Каховского водохранилища и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.
В ГУР также отметили, что подрыв дамбы оккупанты спланировали заранее – основные работы по заминированию провели еще в апреле. Также в течение этой недели российские военные провели минирование шлюзов и опор Каховской ГЭС. На дамбе установлены 2 военные тентованные "Камазы" без водителей. Обе машины, по данным украинской разведки, полностью загружены ящиками со взрывчаткой.
Институт изучения войны (ISW) считает, что россияне ударят по Каховской ГЭС с целью скрыть отступление на Херсонщине.
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