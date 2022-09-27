Оккупанты экономят крылатые ракеты для атаки по критической инфраструктуре Украины

Россияне снизили ракетные удары по Украине крылатыми ракетами, чтобы, возможно, атаковать критическую инфраструктуру зимой.
Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что враг начал активно применять беспилотники для атак украинской территории, поскольку у них нет неограниченного запаса высокоточных ракет.
Он отметил, что враг начал активно применять беспилотники для атак украинской территории, поскольку у них нет неограниченного запаса высокоточных ракет.
По его словам, уничтожение большого количества самолетов противника в последние дни связано с тем, что ВСУ ведут контрнаступление на нескольких участках, а потому оккупанты все чаще приближают авиацию к линии фронта.
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