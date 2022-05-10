Оккупанты депортировали в россию более 1,1 млн украинцев

17:42 09 мая Киев, Украина

российские оккупанты за время полномасштабной агрессии насильно вывезли с территории Украины 1 185 000 укринцев, среди которых 200 тысяч детей





По ее словам, принудительной депортации подвергаются граждане Украины, которые прошли "фильтрацию" в "фильтрационных лагерях", созданных россией на временно оккупированных территориях. Она отметила, что в некоторых "фильтрационных лагерях" находятся более 20 тысяч украинских граждан.



Денисова добавила, что о судьбе не прошедших фильтрацию ничего не известно.



Денисова рассказала, что представители ФСБ раздевают во время фильтрации мужчин и изучают, есть ли у них на теле проукраинские и другие татуировки, изучают содержимое мобильных телефонов, чтобы определить связи с участниками боевых действий, государственных органов и задают вопрос о лояльности к военной операции рф”.



Денисова продемонстрировала три справки, которые россияне выдают тем жителям оккупированных территорий, которые прошли фильтрацию. Одна справка о дактолоскопировании, другая о передвижении по городу, а третьей разрешается выезд из населенного пункта. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова По ее словам, принудительной депортации подвергаются граждане Украины, которые прошли "фильтрацию" в "фильтрационных лагерях", созданных россией на временно оккупированных территориях. Она отметила, что в некоторых "фильтрационных лагерях" находятся более 20 тысяч украинских граждан.Денисова добавила, что о судьбе не прошедших фильтрацию ничего не известно.Денисова рассказала, что представители ФСБ раздевают во время фильтрации мужчин и изучают, есть ли у них на теле проукраинские и другие татуировки, изучают содержимое мобильных телефонов, чтобы определить связи с участниками боевых действий, государственных органов и задают вопрос о лояльности к военной операции рф”.Денисова продемонстрировала три справки, которые россияне выдают тем жителям оккупированных территорий, которые прошли фильтрацию. Одна справка о дактолоскопировании, другая о передвижении по городу, а третьей разрешается выезд из населенного пункта.

"И если ФСБ что-то подозрительное нашла в телефоне, если что-то ей не понравилось, то они отправляют человека в Донецк или Докучаевск", - сообщила Денисова.

По ее словам, фильтрацию проходят обычно женщины, дети и пожилые люди, которых потом поездами расселяют по всей территории рф.



Денисова отмечает, что это специально заранее спланированная политика российской федерации.

"У меня есть доказательства, что рф заранее планировала эту принудительную депортацию. До сведения федеральных округов рф были доведены директивы, планирование временного проживания для наших граждан. Есть даже отчеты некоторых регионов рф, где содержатся места размещения и количество депортированных украинцев, фамилия руководителя этого заведения, номер телефона и количество мест”, – пояснила Омбудсман.

Уполномоченная сообщила, что в настоящее время образуется международная комиссия с участием иностранных омбудсманов, страны которых граничат с россией. Они попытаются наработать механизм возвращения граждан Украины. Кроме того, Омбудсман вместе с МИДом Украины работает, чтобы посольство одной из соседних россии стран предоставляло таким пострадавшим украинцам консульские услуги, выдавая виды на выезд.



Также Денисова сообщила, чтобы "уменьшить возможность гражданам Украины выжить на оккупированных территориях", россияне вывозят продовольствие, зерно и технику.