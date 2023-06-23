Оккупанты депортировали еще 600 украинцев в россию - ЦНС

13:19 23 июня Киев, Украина

По информации, полученной от Центра национального сопротивления, за последнее время захватчики с временно оккупированных территорий осуществили депортацию еще 600 украинцев в российскую федерацию.

Согласно сообщению Центра: "Согласно нашим подпольным источникам, с конца мая до начала июня более 600 украинцев из регионов временной оккупации, включая жителей Дебальцево, Докучаевска (Донецкая область) и Старобельска (Луганская область), были депортированы в Ростовскую область российской федерации. Лагеря распределения на этих территориях служат местами задержания перед депортацией".



В сообщении отмечается, что "министерство транспорта" планирует выделить автобусы для перевозки, а "министерство здравоохранения" будет заботиться о медицинском сопровождении.

Непосредственную перевозку и сопровождение украинских граждан осуществляет "Главное управление МЧС рф".