Оккупанты будут изгнаны до конца лета

Генерал, а по совместительству бывший командующий армией США заявил, что вскоре Украина должна перейти в контрнаступление.
По оценкам генерала, украинским военным удастся до конца лета отбросить войска агрессора к рубежам, которые РФ занимала до 23 февраля.
Ранее западные аналитики заявляли, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области может изменить темпы войны.
По мнению советника главы ОПУ Алексея Арестовича, Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение Российской Федерации.
По мнению советника главы ОПУ Алексея Арестовича, Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение Российской Федерации.
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