Оккупанты атаковали гражданские объекты от Угледара до Соледара на Донетчине

В ночь на 10 ноября военные рф обстреливали линию фронта Донецкой области от Угледара до Соледара, удары, в частности, пришлись на гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Он уточнил, что на Волновахском направлении под интенсивными обстрелами Угледар, один человек погиб в Павловке.
На Донецком направлении накануне вечером и ночью были единичные прилеты по Авдеевке, один погибший. Также обстрелы зафиксированы в Марьинской общине, информация о жертвах и разрушениях не поступала.
На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: за предыдущие сутки в городе убит один гражданский и ранены еще двое. Повреждены четыре частных дома и админздание.
Также враг бил по окрестностям Торецкой, Светлодарской и Соледарской общин, обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Он уточнил, что на Волновахском направлении под интенсивными обстрелами Угледар, один человек погиб в Павловке.
На Донецком направлении накануне вечером и ночью были единичные прилеты по Авдеевке, один погибший. Также обстрелы зафиксированы в Марьинской общине, информация о жертвах и разрушениях не поступала.
На Горловском направлении больше всего пострадал Бахмут: за предыдущие сутки в городе убит один гражданский и ранены еще двое. Повреждены четыре частных дома и админздание.
Также враг бил по окрестностям Торецкой, Светлодарской и Соледарской общин, обошлось без жертв.
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