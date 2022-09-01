Оккупанты активизировали подготовку к "референдуму" в Мариуполе

12:23 29 августа Киев, Украина

Захватчикам поступила команда из москвы выйти на границу Донецкой области до 15 сентября, в связи с чем оккупанты ускорили подготовку "референдума" в Мариуполе.

Об этом в понедельник, 29 августа в сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"По нашей информации, из кремля поступило новое фантазийное указание – выйти на границу Донецкой области до 15.09. Поэтому вновь обновилась подготовка к "референдуму", - написал Андрющенко.

По его данным, оккупанты пытаются сформировать четыре избирательные комиссии, но пока безуспешно.

"Одновременно главы ОСМД и КСН получили указание на уточнение персональных данных мариупольцев . Начались массовые обзвоны всех с вопросом, планируют ли люди голосовать", - сообщил Андрющенко.

Он также добавил, что дата "референдума" не объявляется, ее обещают сказать дополнительно.