Оккупант после освобождения из плена вернулся воевать, но…

Российский захватчик, который после освобождения из плена вернулся воевать против Украины, погиб на фронте. Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.
Журналист опубликовал скриншот из сообщества "Вконтакте", где его бывшие однокурсники рассказали, что Касаткин ушел из жизни "при исполнении воинского и служебного долга".
Как уже сообщалось ранее, ВСУ ликвидировали боевика "ДНР" Владимира Шейко, который руководил артиллерийским дивизионом и называл себя "подполковником".
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