Оккупант после освобождения из плена вернулся воевать, но…

09:32 22 октября Киев, Украина

Российский захватчик, который после освобождения из плена вернулся воевать против Украины, погиб на фронте. Об этом сообщил журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

"Российский военный Натан Касаткин, который попал в плен в первые дни войны (фигурировал на известном видео, где называл путина "х...йлом"), затем был освобожден по обмену, но почему-то решил снова вернуться в Украину. Конец оказался немного предсказуемым", - отметил он.

Журналист опубликовал скриншот из сообщества "Вконтакте", где его бывшие однокурсники рассказали, что Касаткин ушел из жизни "при исполнении воинского и служебного долга".

Как уже сообщалось ранее, ВСУ ликвидировали боевика "ДНР" Владимира Шейко, который руководил артиллерийским дивизионом и называл себя "подполковником".