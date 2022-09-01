Оккупационным властям не хватает коллаборантов - Данилов

18:28 09 августа Киев, Украина

На временно захваченных территориях Украины захватчики не могут сформировать "органы управления" из-за нехватки коллаборантов.

Об этом 9 августа написал в Twitter секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Рф не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых "референдумов" возможно исключительно в режиме фейковых новостей", - подчеркнул он.

При этом глава СНБО призвал не терять бдительности.

"Наблюдаются активные попытки ФСБ вместо разгромленной "пятой колонны" сформировать "шестую". Эти попытки обречены, как и те, кто соблазнится на 30 рашистских сребреников. 2022 - не 2014", - подытожил Данилов.

Ранее сообщалось, что россияне готовят псевдореферендумы в оккупированных регионах юга Украины и свозят массовку.