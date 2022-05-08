Оккупационные власти вырубят в Крыму более 7 тысяч деревьев из Красной книги

14:04 05 августа Киев, Украина

Российская Федерация продолжает наносить ущерб экологии Крыма , так оккупационные власти ради строительства допольнительного, восьмого участка трассы «Таврида» под Севастополем, вырубят 7 760 краснокнижных деревьев.

Контракт о выполнении работ по вырубке краснокнижных деревьев опубликован на сайте Единая информационная система в сфере закупок.

«Предполагается вырубка 7760 объектов растительного мира, ...занесенного в Красную книгу РФ, а именно: 116 экземпляров можжевельника высокого, 5011 экземпляров сосны Палласа, 2633 экземпляра сосны пицундской», - говорится в пункте 2 приложения №1 к опубликованному контракту.

Еще 962 дерева, занесенных в Красную книгу, оккупанты намерены пересадить с места строительства трассы.



В контракте обозначено, что сроки выполнения работ по вырубке и пересадке деревьев – 1 декабря 2022 года.



Цена контракта – 37 млн 543845 рублей (13 млн 801702 грн).



Постпред Президента Украины в АРК и г. Севастополе Антон Кориневич заявлял, что в результате реализации государством-оккупантом таких масштабных инфраструктурных проектов, как мост через Керченский пролив и так называемая трасса «Таврида», на полуострове значительно ухудшилась экологическая ситуация.