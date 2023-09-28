Оккупационная администрация в Херсонской области вынуждена обратиться в кремль с жалобами на рост случаев ограблений, как сообщает Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, российские военные, под предлогом борьбы с подпольными структурами, фактически похищают автотранспорт и деньги у местных жителей. Их обвиняют в нелояльности и поддержке Сил Обороны, после чего происходят грабежи в их домах.
Центр национального сопротивления подчеркивает, что кроме проблем с дисциплиной среди российских военных, в оккупационной армии также распространены случаи пьянства и дезертирства.
В результате оккупационная администрация даже пожаловалась в кремль, ведь в регионе и так царят "антироссийские настроения".
По информации ЦНС, российские военные, под предлогом борьбы с подпольными структурами, фактически похищают автотранспорт и деньги у местных жителей. Их обвиняют в нелояльности и поддержке Сил Обороны, после чего происходят грабежи в их домах.
Центр национального сопротивления подчеркивает, что кроме проблем с дисциплиной среди российских военных, в оккупационной армии также распространены случаи пьянства и дезертирства.
В результате оккупационная администрация даже пожаловалась в кремль, ведь в регионе и так царят "антироссийские настроения".
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