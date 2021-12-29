Оккупационные власти Крыма не выполняют решение суда ООН

11:24 27 Апрель Киев, Украина

Так называемый «Верховный суд Республики Крым» 5 лет назад признал деятельность Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской и запретил его, тем самым лишив крымских татар национального органа самоуправления.



Об этом в Фейсбуке написал член Меджлиса, руководитель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

«26 апреля 2016 года так называемый «Верховный суд Республики Крым» признал деятельность Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской и запретил его в РФ, такое же решение принял Верховный суд Российской Федерации. Эти решения фактически оставили коренной народ без его национального органа самоуправления», - сообщил Бариев.

По его словам, запрет представительного органа коренного крымскотатарского народа является нарушением статей 3, 5, 18, 19, 20, 23, 33 и 34 Декларации ООН о правах коренных народов.



Как подчеркнул активист, несмотря на то, что промежуточное решение Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года обязывает Российскую Федерацию отменить незаконное решение о запрете Меджлиса, оккупационные власти продолжают преследовать его членов на всех уровнях - а это более 2000 представителей крымскотатарского народа.





Кроме того, отметил Бариев, в 2018 году должны были состояться новые выборы делегатов Курултая, которым предстояло избрать новый состав Меджлиса. Однако из-за оккупации Крыма и запрета Меджлиса крымскотатарский народ лишен права на свободные демократические выборы своих представительных органов.

По словам Бариева, он неоднократно выступал на площадках ООН и ОБСЕ, где информировал международное сообщество о нарушении оккупантами данного коллективного права крымскотатарского народа.



Кроме того, отметил он, Крымскотатарский ресурсный центр оказывал помощь адвокатам, представляющим Украину, в подготовке меморандума в Международный суд ООН в части подготовки доказательств о том, что Меджлис является представительным органом коренного народа.



КРЦ также содействовал в подаче 13 заявлений от членов меджлисов всех уровней и 4 заявления от юридических лиц системы Курултай-Меджлис в ЕСПЧ о незаконности запрета Меджлиса крымскотатарского народа.



Напомним, Меджлис крымскотатарского народа (аналог парламента) состоит из 33 человек. Избирается на Курултае (съезде), который включает в себя 250 делегатов, избранных на прямых демократических выборах сроком на 5 лет.



К началу оккупации в Автономной Республике Крым функционировало 250 региональных и местных меджлисов.



Согласно постановлению Верховной Рады от 20 марта 2014 года, Курултай и Меджлис являются официальными представительными органами крымскотатарского народа в Украине.