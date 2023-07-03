Оккупационные силы стараются восстановить позиции возле Антоновского моста

Оккупационные силы пытаются восстановить свои позиции возле Антоновского моста. Вместе с этим увеличивается частота обстрелов со стороны противника.
Данную информацию подтвердила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, выступившая в прямом эфире национального телемарафона.
Наталья Гуменюк, руководитель ОК "Юг", отметила, что российские военные проявляют значительное сопротивление.
Данную информацию подтвердила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, выступившая в прямом эфире национального телемарафона.
Наталья Гуменюк, руководитель ОК "Юг", отметила, что российские военные проявляют значительное сопротивление.
Российские вооруженные силы также стараются усилить обстрелы. В течение последних суток было зафиксировано около 90 обстрелов: около 50 обстрелов в течение светового дня и примерно 40 обстрелов ночью.
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