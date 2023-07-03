Оккупационные силы стараются восстановить позиции возле Антоновского моста

12:49 03 июля Киев, Украина





Данную информацию подтвердила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, выступившая в прямом эфире национального телемарафона.



Наталья Гуменюк, руководитель ОК "Юг", отметила, что российские военные проявляют значительное сопротивление. Оккупационные силы пытаются восстановить свои позиции возле Антоновского моста. Вместе с этим увеличивается частота обстрелов со стороны противника.Данную информацию подтвердила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, выступившая в прямом эфире национального телемарафона.Наталья Гуменюк, руководитель ОК "Юг", отметила, что российские военные проявляют значительное сопротивление.

"Мы освобождаем вражеские позиции, но с удивительным настойчивостью враг возвращается на них, стремясь вновь развернуться. Это обусловлено необходимостью выполнения их приказов и создания иллюзии активной деятельности, которую им не удается продемонстрировать, например, на Запорожье и в других восточных направлениях", - отметила она.



Российские вооруженные силы также стараются усилить обстрелы. В течение последних суток было зафиксировано около 90 обстрелов: около 50 обстрелов в течение светового дня и примерно 40 обстрелов ночью.