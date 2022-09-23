Оккупационная власть сообщила, что начались "референдумы"

11:29 23 сентября Киев, Украина

На оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Мелитополя начались "референдумы" о присоединении к рф.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство.



В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" происходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.



В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".



В Мелитополе начали ходить по адресам граждан для сбора подписей.