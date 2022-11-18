ОК ЮГ рассказало о ситуации на юге Украины

Подсчитывать потери оккупантов на юге Украины становится сложно из-за удаленности расположения вражеских частей. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
В то же время, там отметили, что точно знают об уничтожении радиолокационной станции и техники оккупантов.
В то же время, там отметили, что точно знают об уничтожении радиолокационной станции и техники оккупантов.
При этом, российские оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. В частности, враги держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон.
Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7️ боевых кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии