ОК ЮГ рассказало о ситуации на юге Украины

08:38 18 ноября Киев, Украина

Подсчитывать потери оккупантов на юге Украины становится сложно из-за удаленности расположения вражеских частей. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.



В то же время, там отметили, что точно знают об уничтожении радиолокационной станции и техники оккупантов.

"Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальное требует доразведки", - говорится в сообщении.

При этом, российские оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. В частности, враги держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон.

"В результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме", - говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеского флота состоит из 7️ боевых кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель, снаряженный 4 ракетами "Калибр".