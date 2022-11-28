ОК "Юг" предупреждает о подготовке врагом новых массированных атак

14:59 28 ноября Киев, Украина

Впервые за продолжительное время на дежурство в Черное море вышел российский ракетный носитель, что свидетельствует о вероятности новых массированных атак со стороны рф в начале недели.



Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

"В Черном море появился – (впервые – ред.) за длительное время, несколько суток не было – ракетоноситель на дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несет восемь ракет типа "Калибр" на борту. Это говорит о том, что подготовка шла" – сказала она.

Она отметила, что это свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к очередному обстрелу. В пунктах базирования находятся ракетоносители, которые снаряжены и могут быть присоединены к службе в течение нескольких часов, и шторм в Черном море не помешает производить пуски.



В связи с данной информацией Гуменюк также призвала реагировать на сигналы воздушной тревоги.