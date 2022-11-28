ОК "Юг" предупреждает о подготовке врагом новых массированных атак

Впервые за продолжительное время на дежурство в Черное море вышел российский ракетный носитель, что свидетельствует о вероятности новых массированных атак со стороны рф в начале недели.
Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.
Она отметила, что это свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к очередному обстрелу. В пунктах базирования находятся ракетоносители, которые снаряжены и могут быть присоединены к службе в течение нескольких часов, и шторм в Черном море не помешает производить пуски.
В связи с данной информацией Гуменюк также призвала реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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