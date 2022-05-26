ОК ЮГ предупредило о возможных провокациях со стороны рф

Захваченый катер Военно-морских сил Украины в Бердянске оккупантами был перенесен к острову Змеиный.
Оперативное командование Юг сообщило, что его могут использовать с целью провокаций.
Украинские военные предполагают, что его могут использовать для обстрела иностранных гражданских судов, прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона.
Также в ОК Юг отметили, что корабельная группировка сил рф в Черном море продолжает блокировать судоходство и работу портов, не теряет актуальности угроза ракетных ударов и высадки десанта.
Также в ОК Юг отметили, что корабельная группировка сил рф в Черном море продолжает блокировать судоходство и работу портов, не теряет актуальности угроза ракетных ударов и высадки десанта.
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