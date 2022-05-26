ОК ЮГ предупредило о возможных провокациях со стороны рф

08:13 26 мая Киев, Украина

Захваченый катер Военно-морских сил Украины в Бердянске оккупантами был перенесен к острову Змеиный.



Оперативное командование Юг сообщило, что его могут использовать с целью провокаций.

"Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных сил Украины, захваченный рашистами в Бердянске в начале вторжения. По всей вероятности, враг будет пытаться использовать такой катер, еще и под украинским флагом, в своих провокациях", - говорится в сводке.

Украинские военные предполагают, что его могут использовать для обстрела иностранных гражданских судов, прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона.



Также в ОК Юг отметили, что корабельная группировка сил рф в Черном море продолжает блокировать судоходство и работу портов, не теряет актуальности угроза ракетных ударов и высадки десанта.