ОК "Юг" перечислило потери врага в южной части Украины за минувшие сутки
06:41 06 июня Киев, Украина
За сутки 5 июня ВСУ было уничтожено технику врага, а именно: комплекс "ТОР М1", реактивную систему залпового огня и самоходную гаубицу "Гвоздика".
Об этом сообщило ОК "Юг".
"Также, при выполнении огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями по учету боеспособных навсегда вычеркнуто 59 рашистов, танк и 6 других бронированных машин, зенитно-ракетный комплекс "ТОР М1", реактивная система залпового огня, самоходная гаубица "Гвоздика", 5 автомобилей. Также в 3 разных населенных пунктах Херсонщины уничтожены 3 полевых склада боеприпасов",- говориться в сообщении.
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