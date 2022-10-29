ОК Юг отреагировали на утреннюю атаку "боевых комаров" на Севастополь

11:53 29 октября Киев, Украина

Временно оккупированный Севастополь могли атаковать "боевые комары" из США, о которых заявила рф на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Оперативного командования (ОК) Юг Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона новостей в субботу, 29 октября.

Таким образом, она отреагировала на обвинения россиян относительно причастности беспилотников ВСУ к утренним "атакам" Севастополя.

По ее словам, в ОК Юг внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.

"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть "боевые комары", которые так беспокоят российские власти", - сыронизировала Гуменюк.

Как известно, в субботу утром, 29 октября, жители оккупированного Севастополя слышали взрывы в городе. Кремлевские пропагандисты уверяют, что российские корабли "отбивали атаку беспилотников".

Напомним, постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон передает Киеву дроны с комарами, которые переносят опасные для россиян заболевания.

Кроме того, в ООН заявили, что организация не получила доказательств "биологического оружия" в Украине, а расследование этого вопроса оказалось "тратой времени".