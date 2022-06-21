ОК ЮГ опубликовало подробности ракетного удара по Одессе

07:25 21 июня Киев, Украина

Охранник логистического продуктового склада погиб в результате ракетного удара российских захватчиков по Одессе.

Об этом в понедельник, 20 июня, говорится в сообщении на странице Оперативного командования Юг в Facebook по итогам 20 июня.



Отмечается, что враг нанес массированный обстрел по всему югу Украины.



Ракеты Х-31А с российского истребителя и ракета типа Оникс с берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде.



Остальные 9️ Ониксов были направлены в Одесскую область. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе было попадание возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших.

"В Одессе в результате попадания в логистический продуктовый склад погиб гражданский - охранник", - говорится в сообщении.



Также на Херсонщине по позициям украинских войск наносился авиационный удар вертолетом противника Ка-52.

"Без потерь. В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника", - сообщили в ОК Юг.

Там же отметили, что к берегу Коблево волны прибили морскую мину, она бесконтрольно сдетонировала.