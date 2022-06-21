ОК ЮГ опубликовало подробности ракетного удара по Одессе

Охранник логистического продуктового склада погиб в результате ракетного удара российских захватчиков по Одессе.
Об этом в понедельник, 20 июня, говорится в сообщении на странице Оперативного командования Юг в Facebook по итогам 20 июня.
Отмечается, что враг нанес массированный обстрел по всему югу Украины.
Ракеты Х-31А с российского истребителя и ракета типа Оникс с берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде.
Остальные 9️ Ониксов были направлены в Одесскую область. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе было попадание возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших.
Отмечается, что враг нанес массированный обстрел по всему югу Украины.
Ракеты Х-31А с российского истребителя и ракета типа Оникс с берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде.
Остальные 9️ Ониксов были направлены в Одесскую область. В дельте Дуная повреждены жилые дома на островах, в Белгород-Днестровском районе было попадание возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. Без жертв и пострадавших.
Также на Херсонщине по позициям украинских войск наносился авиационный удар вертолетом противника Ка-52.
Там же отметили, что к берегу Коблево волны прибили морскую мину, она бесконтрольно сдетонировала.
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