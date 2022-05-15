Охрана границы: Украина отправила гумгруз в Литву

18:50 12 августа Киев, Украина

В рамках первого этапа помощи, Литве передан гуманитарный груз, в том числе колючую проволоку для защиты госграницы с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета министров", – говорится в сообщении.

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.



Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы Литвы.



Напомним, парламент Литвы принял закон об установлении физического барьера на границе с Беларусью.



Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что ограждение на границе с Беларусью построят за год.