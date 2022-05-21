"Охота на ведьм": силовики РФ задержали 5 крымскотатарских активистов

14:48 17 августа Киев, Украина

Российские силовики снова устроили "охоту на ведьм", в домах крымских татар проведены обыски, задержаны пять человек. МИД Украины считает такие действия страны-оккупанта провокацией накануне саммита Крымской платформы.

Киев требует освободить пятерых задержанных крымских татар:

в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ забрали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,

в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,

в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева,

в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева.

Всех задержанных доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю.

Украина призывала международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крыма и усилить давление на Россию для прекращения грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного полуострова.

"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы", - говорится в заявлении МИД.

Также на задержания в Крыму отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Сегодня утром в домах крымских татар прошли обыски и задержания. Эти недопустимые преследования должны быть немедленно прекращены, а люди уволены", - написал он в Twitter.

Он призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

Как отмечает издание Крымская солидарность, Раиф Февзиев - местный имам, окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. В свою очередь Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания.

В постановлении на обыск у Мурасова, копией которого располагает «Крымская солидарность», сказано: «В ходе производства предварительного расследования, а также проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями получены данные, дающие основание органам предварительного расследования полагать, что в жилых и подсобных помещениях домовладения по месту регистрации и проживания Мурасова Рустема возможно хранятся электронные носители информации, в т.ч. ПЭВМ, электронные книги, сотовые телефоны, USB-накопители, на которых содержится информация о деятельности террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислями»); экстремистская литература указанной организации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу».