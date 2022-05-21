"Охота на ведьм": силовики РФ задержали 5 крымскотатарских активистов

Российские силовики снова устроили "охоту на ведьм", в домах крымских татар проведены обыски, задержаны пять человек. МИД Украины считает такие действия страны-оккупанта провокацией накануне саммита Крымской платформы.
Киев требует освободить пятерых задержанных крымских татар:
- в Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ забрали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова,
- в Балаклавском районе Севастополя - Джеббара Бекирова,
- в Бахчисарайском районе - активиста Заура Абдуллаева,
- в Симферопольском районе Крыма - Раифа Февзиева.
Всех задержанных доставили в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю.
Украина призывала международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крыма и усилить давление на Россию для прекращения грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного полуострова.
Также на задержания в Крыму отреагировал президент Владимир Зеленский.
Он призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.
Как отмечает издание Крымская солидарность, Раиф Февзиев - местный имам, окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. В свою очередь Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джаббар Бекиров и Заур Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания.
В постановлении на обыск у Мурасова, копией которого располагает «Крымская солидарность», сказано: «В ходе производства предварительного расследования, а также проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями получены данные, дающие основание органам предварительного расследования полагать, что в жилых и подсобных помещениях домовладения по месту регистрации и проживания Мурасова Рустема возможно хранятся электронные носители информации, в т.ч. ПЭВМ, электронные книги, сотовые телефоны, USB-накопители, на которых содержится информация о деятельности террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислями»); экстремистская литература указанной организации, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии