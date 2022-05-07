Ограничения не снимут, пока москва не договорится с Киевом
18:31 05 мая Киев, Украина
После совещания с Украиной Европейский Союз готов отменить санкции против Российской Федерации.
Ограничения не снимут, пока Москва не договорится с Киевом
на условиях, которые будут устраивать Украину.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает прессслужба
Бундестага.
"Путину придется договориться с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только в соответствии с соглашением с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по согласованию с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли. Это имеет разрушительные последствия для России", – сказал Шольц.
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Комментарии
Марія Так домовлятися треба,але на наших умовах. Ми не нападали на Росію. Не вбивали їх дітей, стариків . Не нищили їх села, города і загалом весь народ України. Що це за нація тупих. Так за нас увесь світ, бо ми живемо у 21 столітті, а ви?. Україна процвітала так не глобально, але досить нормальними темпами. А напад їх сторони на Україну. Не можу зрозуміти як людина з України. Ми жили нікому не погрожували процвітали. Вони прийшли грабувати ,вбивати нищити за що? Мирних. Ми ніколи, ніколи цього не пробачимо. Навіть через 100 років. Наші діти добре пам'ятатимуть геноцид з боку Росії, Так думали захопити Україну з розбігу, не вийшло, погано знали наших слов'ян. Землю гризти будем, а своє не віддамо. Пролите потом і кров'ю. Європі респект за підтримку. Україна понад усе. Героям слава, слава Україні і господу слава. Правда за нами. Буде суд божий, від якого нікуди не дітися. Христос воскрес із мертвих і Україна воскресне. Амінь.
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