Ограничения не снимут, пока москва не договорится с Киевом

"Путину придется договориться с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только в соответствии с соглашением с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по согласованию с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли. Это имеет разрушительные последствия для России", – сказал Шольц.