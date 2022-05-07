Ограничения не снимут, пока москва не договорится с Киевом

18:31 05 мая Киев, Украина

После совещания с Украиной Европейский Союз готов отменить санкции против Российской Федерации.

 
Ограничения не снимут, пока Москва не договорится с Киевом на условиях, которые будут устраивать Украину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает прессслужба Бундестага.
 
"Путину придется договориться с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только в соответствии с соглашением с Украиной. Мы сможем и захотим снять наши санкции только по согласованию с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли. Это имеет разрушительные последствия для России", – сказал Шольц.