ОГПУ: украинское следствие пока не определило происхождение дронов-камикадзе

12:42 20 января Киев, Украина





Об этом заявил прокурор департамента по противодействию преступлений в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора В настоящее время открыто более 50 уголовных производств из-за применения дронов-камикадзе. Однако украинское следствие пока не определило происхождение беспилотников.Об этом заявил прокурор департамента по противодействию преступлений в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора (ОГПУ) Иван Чижевский.

"Сказать о том, что это — беспилотники иранского производства или нет — мы пока не можем. Сейчас идет досудебное расследование. Оно не будет быстрым. Ведь экспертиза необходима не простая, а с участием специалистов широкого масштаба, которые смогут выяснить, что это за комплектующих, их происхождение. По экспертизам будет установить происхождение данных беспилотников и производителя компонентов", - сказал прокурор.

Проведение экспертиз усложняется из-за воздушных тревог и новых атак оккупантов.

"Мы не можем указать о том, сколько будут длиться экспертизы из-за того, что российская федерация активно обстреливает Украину", - отметил он.

Прокурор убеждает, что следствие стремится установить все составляющие, связанные с атаками беспилотников.

"Каким образом этот беспилотник появился в Вооруженных силах российской федерации, почему он называется "Герань" и "Герань-2", почему он так похож на "Shahed-131", "Shahed-136" и "Mohajer-6"? Вообще, где осуществляется строительство данных беспилотников, какие пути поставки, кто поставлял? Дата и место изготовления, какие контракты заключались, кто их заключал – это также очень важно в ходе судебного расследования, в ходе установления всех схем", — подчеркнул Иван Чижевский.

Используя данные разведки и технологии, следствие постарается установить операторов беспилотников, сказал прокурор. Однако россияне пытаются запутать украинских следователей и экспертов.

"Есть случаи, когда страна-агрессор специально наносит маркировку определенной компании с целью ведения нас в заблуждение. Или наоборот мы фиксировали следы уничтожения названий, маркировки или наклеек на изделиях. Следствию предстоит установить каждый компонент: страну происхождения, дату изготовления и убедиться, что аббревиатура или название компании, которая изготовила, не является подделкой", — рассказал он.

Из-за использования россией дронов-камикадзе Украина будет судиться с международными судами:

"Прежде всего, должно быть закончено досудебное расследование — нашими органами, в нашей стране, с участием специалистов. Конечно, Украина будет судиться с международными судами из-за использования беспилотников. Но на данный момент утверждать, в какую инстанцию, сроки – я думаю, это будет достаточно неправильно", - объяснил Чижевский.

Прокурор добавил, что украинские эксперты и правоохранители помогают международные партнеры. В Иран украинское следствие пока не обращалось.