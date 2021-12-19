Офис президента: заявление Кадырова не требует официальной реакции

Средства массовой информации ждут реакции от президента Украины на заявление Кадырова. В Офисе президента прокомментировали ситуацию:
Также пресс-служба президента Зеленского указала, что призыв Кадырова выстроить Украине добрососедские отношения с Россией явно не входит в перечень его компетенции, так как существующий конфликт могут обсуждать лидеры двух государств и их независимые западные коллеги, а явно не представители республик под контролем Москвы.
Напомним, что в Кремле поддержали заявление Рамзана Кадырова, который призвал Владимира Зеленского позвонить президенту России и начать налаживать отношения "двух великих народов".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии