Офис президента: заявление Кадырова не требует официальной реакции

20:35 20 Июль Киев, Украина

Средства массовой информации ждут реакции от президента Украины на заявление Кадырова . В Офисе президента прокомментировали ситуацию:

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", - указали в ОП.

Также пресс-служба президента Зеленского указала, что призыв Кадырова выстроить Украине добрососедские отношения с Россией явно не входит в перечень его компетенции, так как существующий конфликт могут обсуждать лидеры двух государств и их независимые западные коллеги, а явно не представители республик под контролем Москвы.

"И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - резюмировали в Офисе президента.

Напомним, что в Кремле поддержали заявление Рамзана Кадырова, который призвал Владимира Зеленского позвонить президенту России и начать налаживать отношения "двух великих народов".