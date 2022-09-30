Офис Президента прокомментировал заявление путина об аннексии оккупированных территорий
16:37 30 сентября Киев, Украина
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на заявление президента рф владимира путина об аннексии оккупированных территорий Украины.
"Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. И не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина - едина. Только вперед!" – написал Ермак в официальном ТГ-канале
.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии