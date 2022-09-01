Офис Президента прокомментировал наступление ВСУ на юге
18:32 29 августа Киев, Украина
В Офисе Президента призвали с осторожностью комментировать любые военные действия ВСУ.
Так информацию о начале наступления украинских военных на юге страны прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк в понедельник, 29 августа.
"Понимаю наши желания и мечты. Но все же предлагаю выходить из осторожного комментария относительно любых наших военных действий… Поэтому еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций в официальные заявления представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное – к официальным заявлениям не нужна работа суперсенсационных заявлений…", - написал от в телеграмм.
Подоляк также призвал журналистов тщательно проверять источники информации.
"Желание продемонстрировать свою "осведомленность", причастность к "инсайду" и "хайпануть" на "ситуативе" - естественно для любого информационного пространства. Но война – это не контент. Давайте фильтровать информацию и профессионально работать из уважения украинских защитников", - отметил представитель ОП.
"Безусловно, никаких сомнений, что наши "отработают" правильно, нет…", - добавил Подоляк.
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