Офис Президента прокомментировал наступление ВСУ на юге

Так информацию о начале наступления украинских военных на юге страны прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк в понедельник, 29 августа.

"Понимаю наши желания и мечты. Но все же предлагаю выходить из осторожного комментария относительно любых наших военных действий… Поэтому еще раз напоминаю всем политикам, экспертам и лидерам общественного мнения (понятно, что они все знают гораздо лучше непосредственных исполнителей) о важности не манипулировать и не спекулировать информацией о ходе военных операций в официальные заявления представителей Вооруженных сил или Министерства обороны Украины. Еще раз главное – к официальным заявлениям не нужна работа суперсенсационных заявлений…", - написал от в телеграмм.