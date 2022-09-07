Офис Президента ответил путину на претензии к зерновой сделке

13:30 07 сентября Киев, Украина

Причин для пересмотра условий зернового соглашения нет.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в ответ на заявление президента рф владимира путина , пишет РБК-Украина в среду, 7 сентября.

"Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой, запорожско-атомный и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичный риторике первых лиц рф, когда что-то идет явно не по плану и нужно через страх остановить Украину и международное сообщество. Поэтому нынешние заявления о прекращении "зернового соглашения" абсолютно беспочвенны и в то же время абсолютно прогнозируемы. Потому что никакой объективной основы для таких действий или заявлений вообще нет", - отметил Подоляк.

В ОП заверили, что Украина, Турция и ООН строго придерживаются обязательств "зерновой инициативы".

"Заявления о том, что россия не может вывезти свои грузы, выглядят к тому же довольно странно с учетом, что именно российский флот контролирует акваторию Черного моря. То есть что именно может мешать россиянам вывозить зерно и выполнять свои обязательства помимо самих россиян? Риторический вопрос", - сказал Подоляк.

Он считает, что рф пытается "нащупать" новый повод для очередной информационной кампании с призывом снятия санкций.