Офис Президента ответил путину на претензии к зерновой сделке
13:30 07 сентября Киев, Украина
Причин для пересмотра условий зернового соглашения нет.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в ответ на заявление президента рф владимира путина
, пишет РБК-Украина в среду, 7 сентября.
"Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой, запорожско-атомный и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичный риторике первых лиц рф, когда что-то идет явно не по плану и нужно через страх остановить Украину и международное сообщество. Поэтому нынешние заявления о прекращении "зернового соглашения" абсолютно беспочвенны и в то же время абсолютно прогнозируемы. Потому что никакой объективной основы для таких действий или заявлений вообще нет", - отметил Подоляк.
В ОП заверили, что Украина, Турция и ООН строго придерживаются обязательств "зерновой инициативы".
"Заявления о том, что россия не может вывезти свои грузы, выглядят к тому же довольно странно с учетом, что именно российский флот контролирует акваторию Черного моря. То есть что именно может мешать россиянам вывозить зерно и выполнять свои обязательства помимо самих россиян? Риторический вопрос", - сказал Подоляк.
Он считает, что рф пытается "нащупать" новый повод для очередной информационной кампании с призывом снятия санкций.
"Страны-реципиенты не имеют никаких вопросов к Украине, которая максимально выполняет свои договоренности, но есть вопросы к россии, которая под любым предлогом саботирует поставки", - подытожил представитель ОП.
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