Офис Президента опроверг угрозы в адрес судейского состава КСУ

Обвинения о давлении и угрозах в адрес судей КСУ со стороны Офиса президента, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
В ОП заявили, что судьи КСУ, обвиняя в угрозах Офис, пытаются уйти от ответственности, недавно об угрозах сообщал судья Игорь Слиденко.
Ранее судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заявил, что написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели. По его словам, на него якобы давили из Офиса президента 7 октября и ему пришлось подать в отставку.
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