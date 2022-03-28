Офис Президента опроверг угрозы в адрес судейского состава КСУ

10:07 02 ноября Киев, Украина

Обвинения о давлении и угрозах в адрес судей КСУ со стороны Офиса президента, не соответствуют действительности. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В ОП заявили, что судьи КСУ, обвиняя в угрозах Офис, пытаются уйти от ответственности, недавно об угрозах сообщал судья Игорь Слиденко.

"Очень странное заявление от судьи-докладчика Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", - сказал Подоляк.

Ранее судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заявил, что написал заявление об отставке, но его еще не рассмотрели. По его словам, на него якобы давили из Офиса президента 7 октября и ему пришлось подать в отставку.