Офис Президента готовит соглашение о полном прекращении огня на Донбассе

11:30 24 Июль Киев, Украина

В Офисе президента договоренность в ТКГ о полном прекращении огня на Донбассе назвали главным шагом на пути к достижению мира, полному и окончательному прекращению огня. Соответствующий документ должен быть подписан сторонами 27 июля 2020 года.

Президент Украины уже анонсировал приятную новость о том, что его Офис активно работает над подготовкой соглашения о полном прекращении огня на линии разграничения на востоке Украины. Уже через три дня под этим документом подписи должны поставить все лидеры стран «Нормандского формата».

На Банковой заявляют, что это и есть главный и самый весомый шаг к миру и окончательному прекращению огня.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля должны подписать все лидеры стран «Нормандской четверки», такая мера увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей.