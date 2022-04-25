Офис Президента дал отчет по встрече в Киеве с госсекретарем США и министром обороны США

Американское ведомство подтвердило, что визит состоялся, только после того, как оба чиновника администрации Джо Байдена покинули Украину, сообщает ВВС.Это первый визит высокопоставленных американских чиновников в Украину после начала российского вторжения.Украине была обещана дополнительная военная помощь на сумму 713 млн долларов.«Хочется, чтобы мы имели тяжелое мощное вооружение», — говорил Зеленский до встречи, добавив, что последнюю неделю ситуация с поставками оружия улучшилась.По словам Блинкена, в понедельник Байден назначит нового посла США в Украине. Предыдущая посол Мари Йованович завершила работу в Киеве досрочно, в 2019 году.Новым послом, как ожидается, станет Бриджит Бринк, нынешняя посол США в Словакии.Госсекретарь США также пообещал, что в Киев начнут постепенно возвращаться уехавшие из-за войны дипломаты.После Киева министр обороны США Остин направится в Германию, где на американской базе Рамштайн проведет встречу с представителями 20 стран для обсуждения военной помощи Украине.