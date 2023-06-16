Офис Генпрокурора Украины осуждает выдачу рф ордера на арест прокурора МУС

14:15 22 мая Киев, Украина





Об этом сказал генпрокурор Андрей Костин. Офис Генпрокурора Украины осудил выдачу россией ордера на арест прокурора Международного Уголовного суда (МУС) Карима Хана.Об этом сказал генпрокурор Андрей Костин.

"Мы решительно осуждаем ордер россии на арест Карима Хана — прокурора МУС. Действия рф в очередной раз демонстрируют настоящую — нецивилизованную природу кремлевского режима, который откровенно пренебрегает международным порядком, основанным на верховенстве права, и посягает на механизмы международного правосудия", - сказал Костин.

По словам Костина, проявление такой безнравственности вместе с ведением агрессивной войны и непрерывным совершением тяжких международных преступлений должно закончиться "ответственностью как кремлевского режима и его руководства, так и отдельных исполнителей, причастных к совершению международных преступлений".



Генпрокурор отметил, что МУС — это международный механизм уголовного правосудия, уполномоченный расследовать, обвинять и судить лиц, обвиняемых в совершении тяжких международных преступлений в соответствии с Римским уставом.

"За 20 лет существования он доказал, что является ключевым инструментом в борьбе с безнаказанностью, обеспечении правосудия для жертв и предотвращении будущих преступлений", - написал Костин.