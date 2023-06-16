Офис Генпрокурора Украины осуждает выдачу рф ордера на арест прокурора МУС

Офис Генпрокурора Украины осудил выдачу россией ордера на арест прокурора Международного Уголовного суда (МУС) Карима Хана.
Об этом сказал генпрокурор Андрей Костин.
Об этом сказал генпрокурор Андрей Костин.
По словам Костина, проявление такой безнравственности вместе с ведением агрессивной войны и непрерывным совершением тяжких международных преступлений должно закончиться "ответственностью как кремлевского режима и его руководства, так и отдельных исполнителей, причастных к совершению международных преступлений".
Генпрокурор отметил, что МУС — это международный механизм уголовного правосудия, уполномоченный расследовать, обвинять и судить лиц, обвиняемых в совершении тяжких международных преступлений в соответствии с Римским уставом.
Генпрокурор отметил, что МУС — это международный механизм уголовного правосудия, уполномоченный расследовать, обвинять и судить лиц, обвиняемых в совершении тяжких международных преступлений в соответствии с Римским уставом.
21 мая следственный комитет россии заочно предъявил обвинения и объявил в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана и судью МУС Сальваторе Розарио, выдавших ордер на арест президента рф владимира путина и омбудсмена по правам ребенка марии львовой-беловой из-за незаконной депортации украинских детей.
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