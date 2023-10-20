Официальный сайт ХАМАСа расположен на российском хостинге в москве - СМИ

Официальный сайт террористической организации ХАМАС расположен на российском хостинге VDSina, размещенном в москве.
Сообщение об этом появилось в израильском издании на его Telegram-канале в пятницу, 20 октября.
Сведения также указывают, что российская компания Selectel оказывает помощь в поддержке данного домена ХАМАС. По данным сервиса Who.is, сам сервер с сайтом размещен на VDSina.
Стоит отметить, что материнская компания Selectel находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Основатель и председатель совета директоров компании, Лев Левиев, является одним из соучредителей ВКонтакте и обладает двойным гражданством - российским и израильским.
Сообщение об этом появилось в израильском издании на его Telegram-канале в пятницу, 20 октября.
Сведения также указывают, что российская компания Selectel оказывает помощь в поддержке данного домена ХАМАС. По данным сервиса Who.is, сам сервер с сайтом размещен на VDSina.
Стоит отметить, что материнская компания Selectel находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Основатель и председатель совета директоров компании, Лев Левиев, является одним из соучредителей ВКонтакте и обладает двойным гражданством - российским и израильским.
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