Официально. 128-я Закарпатская бригада: в результате удара рф 19 бойцов погибло

12:23 06 ноября Киев, Украина

В понедельник, 6 ноября, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада Вооруженных сил Украины выступила с официальным заявлением относительно ракетного удара, нанесенного войсками россии в Запорожской области. Бригада заявила, что в результате этого удара потеряла 19 своих бойцов.

"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии, до ее окончания просим не распространять непроверенную, часто фейковую информацию. Погибли лучшие наши бойцы",- говорится в сообщении 128-й бригады, опубликованном в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее 4 ноября Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что 3 ноября в Запорожской области войска россии ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, что привело к гибели военнослужащих и наличию раненых.



Министр обороны Рустем Умеров заявил, что будут проведены все необходимые проверки и выяснены обстоятельства произошедшего. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство, и необходимо выяснить все обстоятельства произошедшего, включая конкретные распоряжения.



С сегодняшнего дня в Закарпатье объявлен трехдневный траур по погибшим воинам 128-й бригады.