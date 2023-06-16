Одни из самых современных БМП станут в защиту Украины
11:28 31 мая Киев, Украина
Украинская армия получит современных шведские боевые машины пехоты CV-90, которые стоят на вооружении некоторых государств-членов НАТО
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"Одни из самых современных БМП встанут в защиту Украины. Силы обороны Украины получат БМП CV-90. Это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что бронированные машины CV-90 находятся на вооружении ряда государств-членов НАТО. Украинские экипажи уже завершают подготовку по их овладению.
"Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. У нас уже есть более глубокое понимание ваших операционных потребностей. Мы обсудили некоторые поставки Швеции для Украины, содержащие CV-90. Мы работаем над поставкой систем Archer, танков. Факт поступления этого вооружения означает, что вы можете использовать это комбинированное вооружение", – сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.
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