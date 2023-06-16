Одни из самых современных БМП станут в защиту Украины

11:28 31 мая Киев, Украина

Украинская армия получит современных шведские боевые машины пехоты CV-90, которые стоят на вооружении некоторых государств-членов НАТО

Об этом сообщает Минобороны в среду, 31 мая.

"Одни из самых современных БМП встанут в защиту Украины. Силы обороны Украины получат БМП CV-90. Это будет очередная мощная помощь от шведских партнеров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что бронированные машины CV-90 находятся на вооружении ряда государств-членов НАТО. Украинские экипажи уже завершают подготовку по их овладению.