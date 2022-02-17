Одесский суд отказал в иске об отмене регистрации Труханова

20:07 25 Сентябрь Киев, Украина

Одесский окружной суд сегодня, 25 сентября 2020 года, рассматривал иск, поданный общественником Михаилом Кузаконь, об отмене регистрации Геннадия Труханова в качестве кандидата на окружной суд сегодня, 25 сентября 2020 года, рассматривал иск, поданный общественником Михаилом Кузаконь, об отмене регистрации Геннадия Труханова в качестве кандидата на пост мэра Одессы.

По мнению Михаила Кузаконя, главной причиной иска является то, что нынешний мэр остается гражданином Российской федерации, данное его второе гражданство не отменено, и фактически его можно считать иностранным лицом на территории Украины.

Также, по мнению общественника, при регистрации Труханов предоставил в избирательную комиссию недостоверную автобиографию.

Данное дело суд рассматривал практически целый день, с 10:30 утра и до конца рабочего дня. Под стенами здания собрались одесские общественники и горожане, которые пришли услышать решение Фемиды.

В итоге суд не поддержал иск общественника и не отменил регистрацию нынешнего мэра. По мнению судьи, Труханов вовремя и в полном объеме подал документы в комиссию, несоответствующих бумаг со стороны мэра судья не нашел . Поэтому условий или обстоятельств для отмены регистрации, по мнению суда, нет.

Что касается гражданства, суд ссылается на наличие у Труханова паспорта гражданина Украины, который он предоставил в качестве доказательства в суд.

Отметим, что Михаил Кузаконь в итоге заверил общественность, что обязательно подаст апелляцию на данное решение суда. На это у него есть, по закону, ближайшие два дня.

Объективные обстоятельства все были выложены. Доказательства, которые мы исследовали, судья видел. Реальные, абсолютно. Но судья, на самом деле, перекрутил саму суть процесса, поэтому мы обязательно будем подавать апелляцию, – сказал Михаил Кузаконь.

Добавим, что, как ранее сообщил Михаил Кузаконь, он подал не только иск в суд, но и обращение к Президенту Украины.