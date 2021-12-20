Очередные репрессии России: ликвидируют центр украинской культуры в Омске
14:50 12 Август Киев, Украина
В МИД Украины отреагировали на решение российских властей, о ликвидации Сибирского центра украинской культуры "Cерый Клин" в городе Омске
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Об "уничтожении" центра сообщил, вице-президент Всемирного конгресса украинцев по России и странам Средней Азии, глава межрегиональной общественной организации «Культурно-образовательное объединение «Украинский конгресс» Сергей Винник.
«Омский областной суд зарегистрировал заявление управления Минюста о ликвидации региональной общественной организации Сибирский центр украинской культуры «Ciрий Клин. Заседание суда по рассмотрению административного иска назначено на 28 августа. О причинах ликвидации официально не сообщается, но в таких случаях используются надуманные предлоги.», - сказал Винник.
Василий Боднар
, министр иностранных Украины прокомментировал это решение России, назвав его "очередной репрессией".
"Очередные репрессии российских властей против украинского общества РФ. Надо думать над адекватным ответом, а не эмоциональной реакцией!", - Боднар.
Тем временем Российский центр науки и культуры "Россотрудничество" спокойно чувствует себя в Киеве и Одессе.
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