Очередные репрессии России: ликвидируют центр украинской культуры в Омске

14:50 12 Август Киев, Украина

В МИД Украины отреагировали на решение российских властей, о ликвидации Сибирского центра украинской культуры "Cерый Клин" в городе Омске

Об "уничтожении" центра сообщил, вице-президент Всемирного конгресса украинцев по России и странам Средней Азии, глава межрегиональной общественной организации «Культурно-образовательное объединение «Украинский конгресс» Сергей Винник. «Омский областной суд зарегистрировал заявление управления Минюста о ликвидации региональной общественной организации Сибирский центр украинской культуры «Ciрий Клин. Заседание суда по рассмотрению административного иска назначено на 28 августа. О причинах ликвидации официально не сообщается, но в таких случаях используются надуманные предлоги.», - сказал Винник. Василий Боднар , министр иностранных Украины прокомментировал это решение России, назвав его "очередной репрессией".

"Очередные репрессии российских властей против украинского общества РФ. Надо думать над адекватным ответом, а не эмоциональной реакцией!", - Боднар.

Тем временем Российский центр науки и культуры "Россотрудничество" спокойно чувствует себя в Киеве и Одессе.



