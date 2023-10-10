Очередной вброс: глава НБУ опроверг слухи о своей отставке

17:39 10 октября Киев, Украина

Глава Национального банка Андрей Пышный опроверг сообщения, появившиеся 10 октября в СМИ, о его освобождении от должности.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"В перерыве между встречами с удивлением узнал, что я якобы написал заявление об освобождении от должности главы НБУ и избрал для этого Марракеш. Эта информация не соответствует действительности", — отметил Пышный.

Глава Нацбанка подчеркнул, что "это не более чем очередной вброс" и добавил: "Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами".

Верховная рада поддержала назначение Пышного на должность главы НБУ 7 октября 2022 года. До этого с марта 2014 по ноябрь 2020 он возглавлял "Ощадбанк".