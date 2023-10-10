Очередной вброс: глава НБУ опроверг слухи о своей отставке

Глава Национального банка Андрей Пышный опроверг сообщения, появившиеся 10 октября в СМИ, о его освобождении от должности.
Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.
Глава Нацбанка подчеркнул, что "это не более чем очередной вброс" и добавил: "Работаем дальше, обязательно вернемся в Украину с результатами".
Верховная рада поддержала назначение Пышного на должность главы НБУ 7 октября 2022 года. До этого с марта 2014 по ноябрь 2020 он возглавлял "Ощадбанк".
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