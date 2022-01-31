Очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле

15:26 14 Сентябрь Киев, Украина

Посол Украины в Турции сообщил, что сегодня в Анкаре начались очередные консультации по соглашению о свободной торговле между странами.

"В Анкаре начался очередной раунд консультаций в рамках переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой. Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра развития экономики, торговли и с/х - Торговый представитель Украины Тарас Качка" , - сообщил украинский дипломат.

Напомним, в начале сентября в Минэкономики анонсировали, что торговый представитель Украины Тарас Качка посетит Анкару для комплексных консультаций по вопросам торговли между странами, в том числе и тарифов для украинских товаров.