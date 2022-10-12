Очередной обмен пленными: удалось освободить 32 украинских военных и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки

09:01 12 октября Киев, Украина

Вчера, 11 октября Украина провела очередной обмен пленными. Удалось уволить 32 украинских защитников и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
 
Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. По словам Ермака, все они находились в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.
“У каждого пленника своя история. Есть такие, которые "разрывают изнутри", - отметил глава ОП.
Так, например, погибший израильтянин Дмитрий Фиалка последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину и встретил женщину, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

Также удалось освободить рядового, служившего вместе со своим старшим братом. Он погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери.

Сейчас освобожденные военные проходят медицинское освидетельствование, а затем смогут увидеть своих родных.
“Мы возвращаем людей. И вернем всех. Мы будем бороться за каждого украинца. Ведь наши люди — наше самое ценное сокровище. И мы победим. В этом нет никаких сомнений", – пишет Ермак.
Кроме того, также удалось вернуть тела 62 погибших защитников, в том числе убитых в Еленовке.
Как отмечают в Минреинтеграции, переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко удалось вернуть украинских воинов, в том числе бойцов из Еленовки.
“Мы вернули тех, кто находился в самом аду и защищал Украину. Светлая память героям”, – подчеркнул Котенко.