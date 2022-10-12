Очередной обмен пленными: удалось освободить 32 украинских военных и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки

09:01 12 октября Киев, Украина

Вчера, 11 октября Украина провела очередной обмен пленными. Удалось уволить 32 украинских защитников и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.



Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. По словам Ермака, все они находились в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

“У каждого пленника своя история. Есть такие, которые "разрывают изнутри", - отметил глава ОП.

Так, например, погибший израильтянин Дмитрий Фиалка последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину и встретил женщину, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.



Также удалось освободить рядового, служившего вместе со своим старшим братом. Он погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери.



Сейчас освобожденные военные проходят медицинское освидетельствование, а затем смогут увидеть своих родных.

“Мы возвращаем людей. И вернем всех. Мы будем бороться за каждого украинца. Ведь наши люди — наше самое ценное сокровище. И мы победим. В этом нет никаких сомнений", – пишет Ермак.

Кроме того, также удалось вернуть тела 62 погибших защитников, в том числе убитых в Еленовке.

Как отмечают в Минреинтеграции, переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко удалось вернуть украинских воинов, в том числе бойцов из Еленовки.