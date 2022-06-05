Очередное воровское судно под флагом рф пришло в Мариуполь за металлом

Как бы ни прикрывали в россии развязанную ими войну якобы целью защитить народ Донбасса, главная их цель – украсть всё, что смогут. А что не смогут – уничтожить.

В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под флагом россии и швартуется под погрузку металлопроката. Об этом в Telegram написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Аппетит приходит во время еды. Мародеры", - добавил он.

Российские оккупанты пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить украденное украинское имущество.

Напомним, ранее сообщалось, что в акваторию порта Ростов-на-Дону вошло судно с украденным в оккупированном Мариуполе металлом. На 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 млн дол. Зерна было существенно меньше - 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.