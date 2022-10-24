Очередь в Босфоре превысила 170 судов из-за действий россии

По причине того, что рф задерживает проведение инспекций судов на вход и выход из украинских морских портов, растет очередь грузовых судов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
В министерстве заявляют, что россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре, что привело к очереди в более 170 судов.
Ранее, в пятницу, президент Владимир Зеленский публично обвинил россию в сознательном разжигании продовольственного кризиса и блокировании движения судов с украинским продовольствием в рамках "зерновой инициативы".
На тот момент Зеленский назвал цифру в более 150 судов, которые находились в очереди в Босфоре. Из-за российского торможения Украина недоэкспортировала около 3 млн тонн продовольствия.
Сейчас украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей из-за блокирования россией инспекции судов.
В ведомстве также сообщили, что в понедельник еще шесть судов вышли из портов Большой Одессы с 227 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них - балкер MBC DAISY, на борту которого 14 тысяч тонн пшеницы для жителей Алжира.
Напоминаем, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
В министерстве заявляют, что россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре, что привело к очереди в более 170 судов.
Ранее, в пятницу, президент Владимир Зеленский публично обвинил россию в сознательном разжигании продовольственного кризиса и блокировании движения судов с украинским продовольствием в рамках "зерновой инициативы".
На тот момент Зеленский назвал цифру в более 150 судов, которые находились в очереди в Босфоре. Из-за российского торможения Украина недоэкспортировала около 3 млн тонн продовольствия.
Сейчас украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей из-за блокирования россией инспекции судов.
В ведомстве также сообщили, что в понедельник еще шесть судов вышли из портов Большой Одессы с 227 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них - балкер MBC DAISY, на борту которого 14 тысяч тонн пшеницы для жителей Алжира.
Напоминаем, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.
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